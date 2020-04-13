В каких случаях могут аннулировать цифровые пропуска жителям Москвы

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13 апреля 2020, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москвичам, подавшим несоответствующие действительности сведения о работодателе, могут аннулировать цифровые пропуска. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Насколько верны сведения и может ли данная организация работать при режиме повышенной готовности в столице проверят сотрудники департамента информационных технологий . Если данные недостоверны, то пропуск аннулируется.

В Москве выдано уже 1,8 млн цифровых пропусков. Около 90% пропусков москвичи делают для поездок на работу.