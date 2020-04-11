С 13 апреля в Москве начнется оформление цифровых пропусков на проезд

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11 апреля 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте описал порядок получения и использования цифровых пропусков, которые будут необходимы для передвижения по столице и Московской области на любом виде транспорта.

«Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта – мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Пропускная система носит заявительный характер. Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений. Проверять будем через соответствующие информационные системы и с помощью непосредственного контроля на дорогах и в общественном транспорте», - сообщил Сергей Собянин.

Он уточнил, что заказать пропуск на портале mos.ru будет не сложнее оформления покупки в интернет-магазине.

«Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые четыре знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов», - объяснил мэр.

Мэр уточнил, что получить пропуск можно по sms на короткий номер 7377, по телефону +7 (495) 777-77-77, а также на портале mos.ru. «Выберите услугу «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу», заполните необходимые данные, отправьте заявку. Система отобразит на экране специальный код, который необходимо сохранить (записать, сфотографировать или сделать скриншот). Одновременно пропуск будет выслан на электронную почту, если вы ее указали», - указал он.

Пропуска будут делиться на три категории: для поездок в медучреждения будут выдаваться на один день с указанием конкретного учреждения (их количество в течение недели ограничено не будет); безлимитные пропуска для поездок, связанных с работой, будут выдаваться на срок до 30 апреля включительно; для личных поездок (в магазин, на дачу, на вокзал и тому подобное) будет действовать один день, а число таких пропусков в неделю ограничено двумя.

Помимо этого, Сергей Собянин разъяснил, как будут осуществляться поездки между Москвой и Московской областью, а также между столицей и другими регионами. «Между Москвой и Московской областью будет действовать «роуминг» цифровых пропусков. Для поездки «Москва – Московская область» и обратно москвичам необходимо заказывать один пропуск на портале mos.ru. И наоборот, жители Московской области заказывают пропуск для поездок в Москву и по Москве на своем сайте», - сообщил мэр, добавив, что для поездки в Москву из другого региона необходимо запросить московский пропуск.

Цифровые пропуска не требуются лицам младше 14 лет, а также для поездок в служебных целях военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, судей и иных служащих с удостоверениями установленного государством образца.

Также Собянин уточнил, что при подаче заявки на получение пропуска для поездок на личном автомобиле следует сообщить его государственный регистрационный номер. Для поездок в общественном транспорте в заявке необходимо указать номер карты «Тройка» или «Стрелка» при их наличии.

«Находясь в пути, граждане обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу. Проверка пропуска будет осуществляться в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете», - написал мэр.

Из сообщения Сергея Собянина также следует, что хранение и обработка персональных данных, собираемых для выдачи цифровых пропусков, будут осуществляться в соответствии с законодательством о персональных данных, а по окончании действия режима повышенной готовности информация о выданных пропусках будет уничтожена.

В завершение поста мэр также допустил возможность возникновения технических проблем. «Давайте наберемся терпения. Уверен, что вместе мы освоим и наладим эту систему», - заключил он.