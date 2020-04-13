Можно ли подцепить коронавирус во время выгула собаки

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13 апреля 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Эксперт рассказала, как нужно выгуливать собаку, чтобы во время прогулки не заразиться коронавирусной инфекцией. Микробиолог Светлана Чурбатова оценила условия на площадках для выгула животных.

Специалист отметила, что при выгуле собаки хозяин должен находиться рядом с ней, а не общаться с другими людьми, пока питомец предоставлен сам себе. «Если человек правильно выгуливает свою собаку, это не страшно. Площадки для выгула сейчас большие достаточно, риска подцепить инфекцию коронавирусную нет. Но если собаки вместе бегают, они могут другую инфекцию принести», - сказала Чурбатова.

Также она добавила, что после прогулки следует обязательно обработать лапы питомца, а уже после этого хорошо промыть руки с мылом, передаёт Мир24.