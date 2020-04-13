Микробиолог объяснила, зачем во время пандемии нужно носить шапку

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13 апреля 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Микробиолог Светлана Чурбатова посоветовала на время пандемии при выходе на улицу надевать головной убор. Она напомнила, что волосы имеют свойство впитывать микрочастицы.

«Люди ходят с распущенными волосами, особенно у кого красивые волосы, а они являются сорбентами всяких микрочастиц. Голову каждый человек не моет. Руки помыл, а на волосах можно оставить какие-нибудь инфекционные агенты», - отметила эксперт. Она рекомендовала после возвращения домой обрабатывать головные уборы, чтобы не занести на них вирус в квартиру.

Чурбатова также прокомментировала миф о том, что в аптеках риск заражения выше, чем в магазинах. Эксперт заявила, что в аптеках работают профессионалы, а из-за большого количества нездоровых посетителей помещение чаще обрабатывается. По словам микробиолога, риск подхватить коронавирус в аптеке не выше, чем в продуктовом магазине, передаёт Мир24.