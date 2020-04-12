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Что нужно сделать после возвращения с улицы, чтобы защититься от коронавируса

, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Что нужно сделать после возвращения с улицы, чтобы защититься от коронавируса
Фото: pixabay.com

Несмотря на объявленный режим всеобщей самоизоляции покидать дом все равно периодически приходится. Врачи рассказали о пяти необходимых вещах, которые нужно сделать сразу после возвращения с улицы.

Медики советуют для защиты от коронавиуса обработать антисептиком руки и только после этого браться за дверную ручку на входе в квартиру. После возвращения домой нужно сразу снять верхнюю одежду и обувь и по возможности вывесить их на балкон или во двор. Не нужно красть уличную одежду на мебель или ходить в ней по квартире. После этого стоит тщательно вымыть руки с мылом.

Также ни в коем случае нельзя ставить пакеты из магазинов на кухонный стол – только на пол. При разборе покупок следует обработать их антисептиком, если это позволяет упаковка. Фрукты и овощи нужно хорошо промыть, а после этого снова вымыть руки.

АБ

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