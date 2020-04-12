В ВОЗ сообщили, сколько в мире заболевших коронавирусом

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12 апреля 2020, 21:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения назвали число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру. Также стало известно, сколько человек скончалось от COVID-19.

На сегодняшний день общее число заразившихся составило 1 696 588 человек, всего умерших 105 952. За последние 24 часа стало известно о 85 679 случаях заражения по всему миру, количество умерших составило 6262 человека. На территории Европы известно о 880 106 заболевших.

При этом на территории Российской Федерации в настоящий момент зарегистрировано 15770 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1291 человек выздоровел, 130 скончались.