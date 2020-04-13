Перепалка продолжается: Уткин ответил на обвинения Соловьева, сравнив его с обезьяной

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13 апреля 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

Alexander Wilf/Russian Look Василий Уткин

Василий Уткин отреагировал на критику телеведущего Владимира Соловьева в свой адрес. Дискуссия началась с того, что Уткин нелестно прокомментировал действия врачей, заявив, что ему не нужно такое государство.

В своем Twitter спортивный комментатор упомянул итальянское гражданство Соловьева и сравнил его с обезьяной. "Если я вижу, как мое правительство меня предает, я буду говорить ему что хочу и когда захочу", отметил Уткин. Его не интересует мнение "«обезьяны Соловьева"», который ранее сбежал от российских проблем в Италию, а итальянскую беду решил переждать в России.