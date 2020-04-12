Соловьёв уверен, что у Уткина серьёзные проблемы, и комментатор нуждается в помощи

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12 апреля 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Уткин, фото: vk.com/radioutkin

Телеведущий Александр Соловьёв уверен, что у спортивного комментатора, блогера Василия Уткина серьёзные проблемы, и он нуждается в помощи. Соловьёву показалось подозрительным заявление Уткина о мерах в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Телеведущий считает, что Уткин своим словами дискредитировал только себя. По оценке Соловьёва, Уткин - жалкое подобие "когда-то способного человека, бывшего спортивного комментатора".

Вот это мнение Уткина возмутило Соловьёва: "Я за свой счёт сижу дома, сам себя запер, ещё и за квартиру плачу, все налоги и так далее. Это то, ради чего я отстёгивал налоги каждый месяц лет 30? Я очень разочарован этим обстоятельством, мне такое государство не нужно".

Соловьёв считает, что Уткину сейчас нужна помощь психиатра, так он "глубоко больной несчастный человек"

"То есть это вот этот человек? Вот этот человек, который засыпал во время ведения репортажа7 Это вот этот человек, который смог собственный талант довести до такого уровня, что это уже стало запредельно анекдотичным? А, это тот Василий Уткин, которому давно необходима профессиональная психиатрическая помощь? И вы хотите, чтобы мы комментировали то, что говорит этот глубоко больной несчастный человек?" - заявил Соловьёв.

"Сиди дома. Очень тебя прошу... Сил тебе", - обращался к фолловерам в Истаграм Уткин ранее.