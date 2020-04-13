В Пенсионном фонде рассказали, как будет рассчитываться выплата на детей до 3 лет

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13 апреля 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до 3 лет.

В ПФР отметили, что выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

По словам председателя правления ПФР Максима Топилина, средства на детей до трех лет смогут получить около 2,3 млн семей, а для оптимизации процесса отделения фонда в субъектах предпримут все меры по уведомлению владельцев сертификата о том, что у них есть право на выплаты.

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений до 1 октября.

Специалисты ведомства привели примеры расчетов получения средств. К примеру, семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по 5 тысяч рублей на каждого из двух детей. В общей сложности 30 тысяч рублей за три месяца.

Другой пример – семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в сентябре 2020 года. Семья получит единовременно 30 тысяч рублей в сентябре.

Или семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья получит по 15 тысяч рублей (по 5 тысяч на каждого из трех детей), в июне – 10 тысяч рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тысяч рублей за три месяца.

И, наконец, семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года: заявление подано в августе. Семья единовременно получит 10 тысяч рублей в августе: по 5 тысяч рублей за каждый месяц, начиная с мая.

Ранее сообщалось, что в Москве существенно увеличат пособия на детей от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях.