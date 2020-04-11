В Москве существенно увеличат пособия на детей от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве существенно увеличат ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях, — сообщил в своем блоге Мэр столицы Сергей Собянин и это постоянная мера, а не только на периорд карантина

Выплаты составят 7613 рублей в месяц. Они будут перерассчитаны, начиная с января 2020 года. Его будут выплачивать и после окончания пандемии коронавируса. Важно, что в период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, смогут оформить пособие на ребенка без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице.

Ожидается, что повышение пособия поддержит семьи, в которых воспитываются 90 тысяч детей от 3 до 7 лет. Первые повышенные пособия и доплата за январь-апрель будут перечислены в составе майской выплаты 28 апреля.