Минобороны может быть привлечено к борьбе с коронавирусом в России

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13 апреля 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: сайт Кремля

kremlin.ru Владимир Путин

При необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства Министерства обороны, заявил президент Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Глава государства напомнил, что российские военнослужащие достаточно эффективно работают за рубежом, помогая бороться с COVID-19. Путин добавил, что Министерство обороны работает "достаточно эффективно", и то, что задействовано за границей – это лишь "малая толика того, что у Министерства обороны есть".

Президент РФ заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону.