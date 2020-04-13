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Минобороны может быть привлечено к борьбе с коронавирусом в России

, 16:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: сайт Кремля

Минобороны может быть привлечено к борьбе с коронавирусом в России
kremlin.ru Владимир Путин

При необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства Министерства обороны, заявил президент Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Глава государства напомнил, что российские военнослужащие достаточно эффективно работают за рубежом, помогая бороться с COVID-19. Путин добавил, что Министерство обороны работает "достаточно эффективно", и то, что задействовано за границей – это лишь "малая толика того, что у Министерства обороны есть".

Президент РФ заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону. 

НС

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