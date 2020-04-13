Минобороны может быть привлечено к борьбе с коронавирусом в России

При необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства Министерства обороны, заявил президент Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
Глава государства напомнил, что российские военнослужащие достаточно эффективно работают за рубежом, помогая бороться с COVID-19. Путин добавил, что Министерство обороны работает "достаточно эффективно", и то, что задействовано за границей – это лишь "малая толика того, что у Министерства обороны есть".
Президент РФ заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону.