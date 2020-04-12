В Италии российские врачи круглосуточно принимают зараженных коронавирусом

Подчеркивается, что круглосуточно дежурство силами врачебно-сестринских бригад организовано на базе полевого госпиталя. Сейчас там лечат 24 пациентов. Четыре человека, у которых заболевание протекало в легкой форме, уже выписаны.

В госпитале работают восемь российских врачебно-сестринских бригад, которые работают поочередно в три смены. Уточняется, что во всех отделениях имеется необходимое медоборудование. Госпиталь рассчитан на 142 пациента.