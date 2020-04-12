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В Италии российские врачи круглосуточно принимают зараженных коронавирусом

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Италии российские врачи круглосуточно принимают зараженных коронавирусом
больница, pixabay.com
Российские и итальянские медицинские специалисты круглосуточно принимают в госпитале в Бергамо зараженных COVID-19. Соответствующую информацию предоставило сегодня Минобороны России.
 
Подчеркивается, что круглосуточно дежурство силами врачебно-сестринских бригад организовано на базе полевого госпиталя. Сейчас там лечат 24 пациентов. Четыре человека, у которых заболевание протекало в легкой форме, уже выписаны.
 
В госпитале работают восемь российских врачебно-сестринских бригад, которые работают поочередно в три смены. Уточняется, что во всех отделениях имеется необходимое медоборудование. Госпиталь рассчитан на 142 пациента.
ЕТ

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Как и практически все граждане РФ, я увидел ее в первый раз в телевизоре и запомнил, на пресс-конференции, в Крыму. Куча микрофонов, камеры, все внимание на нее, СМИ со всех концов света, битком зал. И вот она. Худенькая с большущими глазами. Сидит за столом. Прокурор.

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