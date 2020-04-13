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В Тверской области отмечен резкий рост числа заболевших коронавирусом

, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tver24.com

В Тверской области отмечен резкий рост числа заболевших коронавирусом
Фото: Pixabay

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Тверской области выросло до 75.

В областном правительстве считают, что «прирост дали положительные результаты от медицинских работников, которых начали также проверять на коронавирус».

Среди заболевших 24 человека контактировали с людьми, у которых ранее был подтвержден вирус, а также девять медиков с тверской пропиской, которые работали в московских клиниках.

Кроме того, рост числа выявленных случаев коронавируса связывают с увеличенным количеством лабораторных исследований.

От коронавирусной инфекции в области вылечились три человека.

Ранее в Минздраве РФ объяснили, как отличить коронавирус от ОРВИ.

ДВа

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