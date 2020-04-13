В Тверской области отмечен резкий рост числа заболевших коронавирусом

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Тверской области выросло до 75.
В областном правительстве считают, что «прирост дали положительные результаты от медицинских работников, которых начали также проверять на коронавирус».
Среди заболевших 24 человека контактировали с людьми, у которых ранее был подтвержден вирус, а также девять медиков с тверской пропиской, которые работали в московских клиниках.
Кроме того, рост числа выявленных случаев коронавируса связывают с увеличенным количеством лабораторных исследований.
От коронавирусной инфекции в области вылечились три человека.
Ранее в Минздраве РФ объяснили, как отличить коронавирус от ОРВИ.