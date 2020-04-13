В Роскачестве проверили туалетную бумагу и обнаружили в ней кишечную палочку

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13 апреля 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества проверили несколько популярных в России образцов туалетной бумаги и выявили в продукции одной из марок кишечную палочку. Отмечается, что исследование проводилось повторно.

Отмечается, что из семи марок только двум удалось подтвердить высокое качество продукции. Три смогли улучшить показатели, а у двух производителей бумага стала хуже, чем при первой проверке.

«В маркировке не указана информация о размере рулона, бумага не соответствует опережающим требованиям Роскачества по комфортности использования и скорости растворения бумаги в воде. Более того, на этот раз эксперты обнаружили энтеробактерии, что является нарушением Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований», - сообщили эксперты о результатах. Отмечается, что выявленные энтеробактерии – это безвредный для организма человека штамм кишечной палочки.