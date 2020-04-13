В Томской области продлили режим самоизоляции из-за распространения COVID-19

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в понедельник, 13 апреля, заявил, что режим полной изоляции в регионе будет продлен до 30 апреля в связи с распространением коронавируса нового типа.

Ранее в Томской области было выявлено четыре случая заражения коронавирусной инфекцией, но сегодня стало известно о четырех новых заболевших.

Жвачкин заявил, что грядущие две недели, согласно прогнозам специалистов, будут решающими и наиболее сложными. Губернатор напомнил, что в регионе сейчас находятся 2,5 тысячи граждан, которые недавно вернулись из-за границы. Все они изолированы, однако заболевание и у них, и у всех, кто с ними контактировал, сейчас находится на пике.