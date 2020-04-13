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Вторая пациентка с коронавирусом скончалась в Воронежской области

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вторая пациентка с коронавирусом скончалась в Воронежской области
капельница, pixabay.com
В Воронежской области скончалась вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию. Соответствующую информацию предоставило в понедельник, 13 апреля, областное правительство.
 
48-летняя женщина, чей предварительный анализ на COVID-19 был положительным, умерла сегодня в Больнице скорой медицинской помощи №1 Воронежа. Известно, что гражданка проживала в Россоши, за границу она не выезжала. 
 
После того, как у женщины выявили пневмонию, ее госпитализировали в больницу рядом с домом, а впоследствии перевезли в Воронеж. Для лечения данной пациентки использовались наиболее актуальные схемы лечения, в частности, искусственная вентиляция легких. Течение ее болезни, однако, оказалось слишком агрессивным.
ЕТ

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