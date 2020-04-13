Вторая пациентка с коронавирусом скончалась в Воронежской области

48-летняя женщина, чей предварительный анализ на COVID-19 был положительным, умерла сегодня в Больнице скорой медицинской помощи №1 Воронежа. Известно, что гражданка проживала в Россоши, за границу она не выезжала.

После того, как у женщины выявили пневмонию, ее госпитализировали в больницу рядом с домом, а впоследствии перевезли в Воронеж. Для лечения данной пациентки использовались наиболее актуальные схемы лечения, в частности, искусственная вентиляция легких. Течение ее болезни, однако, оказалось слишком агрессивным.