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У певца Стаса Михайлова подтвердился COVID-19

, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

У певца Стаса Михайлова подтвердился COVID-19
Стас Михайлов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Знаменитый российский певец Стас Михайлов рассказал своим подписчикам в социальной сети Instagram, что у него подтвердился коронавирус. Ранее сообщалось, что артист перенес двустороннюю пневмонию.
 
По словам Михайлова, тест Роспотребнадзора подтвердил, что у него действительно была коронавирусная инфекция. Певец подчеркнул, что в России данное заболевание лечат на очень высоком уровне, поэтому своевременное обращение за медицинской помощью и уважительное отношение к самому себе и окружающим людям дает хороший результат.
 
Артист добавил, что в настоящий момент самоизоляция – это лучшее средство от COVID-19.
 
 
 
 
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Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff)12 Апр 2020 в 12:58 PDT

ЕТ

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