Стас Михайлов перенес двухстороннюю пневмонию и рассказал о течении болезни

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9 апреля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Press Service of Stas Mikhailov/Global Look Press

Популярный певец Стас Михайлов в соцсети рассказал, что переболел двусторонней пневмонией. При этом исполнитель сделал четыре официальных теста на COVID-19 - все отрицательные.

Стас Михайлов рассказал о симптомах болезни, как "пропил три дня таблетки — думал, что все пройдет". Но не помогло. Обратился к врачам и теперь им очень благодарен. Певец призвал поклонников никогда не затягивать с проведением тщательного обследования при малейших признаках пневмонии.

Сейчас артист находится дома и соблюдает режим самоизоляции. Интересно, что через некоторое время после выписки Стас Михайлов сделал тест на выявление в крови антител к белкам коронавируса: "Друзья обо мне заботятся предоставили мне тест. Одна полоса – здоров, две – болен, три – переболел и есть антитела", - цитирует его "КП". Результат теста – три полоски. Музыкант обратится к медикам для подтверждения результатов теста и готов сдать свою плазму с антителами. Так он намерен помочь ученым в разработке вакцины от коронавируса.

"Думаю, что это благородно с его стороны. Он герой в такой ситуации", - прокомментировал позицию Михайлова Владимир Винокур.