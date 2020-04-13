Власти Москвы допускают возможность злоупотребления спецпропусками

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13 апреля 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко прокомментировал введение специальной пропускной системы на территории столичного региона. По его словам, местные власти рассматривали вариант злоупотребления гражданами.

«Мы допускаем ... С моей точки зрения, это вопрос гражданский, социальный и личной сознательности», - высказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор МО Андрей Воробьев сообщили, что с 13 апреля начинается оформление пропусков для передвижения по городу и области, как в личных целях, так и для посещения работы и медучреждений.