Цифровые пропуска на поездки по Москве станут обязательными с 15 апреля

В Москве начали оформлять цифровые пропуска, которые со среды 15 апреля станут обязательными для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте. Как оформить бесплатный цифровой пропуск жителям Москвы и для чего он необходим рассказывается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 13 апреля москвичи смогут подать заявки на получение цифровых пропусков. Со среды, 15 апреля, такой пропуск станет обязательным для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте.



Пропуска представляют собой специальный код, состоящий из цифр и букв, они оформляются бесплатно», - говорится в материале.

Уточняется, что оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.

Онлайн на сайте mos.ru. Для этого нужно авторизоваться на портале, выбрать услугу «Получение цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы» ввести необходимые данные и подать заявку.

С помощью СМС на номер 7377. Цифровой код в этом случае придет в ответном СМС.

И через единую справочную службу Правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77. Оператор контакт-центра запросит необходимую информацию и самостоятельно заполнит данные для цифрового пропуска. После чего продиктует код цифрового пропуска. Этот код необходимо записать и сообщить при проверке.

В случае возникновения проблем с оформлением пропуска можно получить консультацию по телефону: +7 (495) 777-77-77.

Если вы передвигаетесь пешком и соблюдаете ограничения, установленные указом Мэра Москвы № 12-УМ, цифровой пропуск вам не понадобится. Если вы передвигаетесь на работу или едете в транспорте в личных целях, вам понадобится пропуск.

Задержание в пути без цифрового пропуска влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до 30 тысяч рублей. То же деяние, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу, либо повторное совершение правонарушения влечет наложение штрафа в размере от 15 до 50 тысяч рублей.

Нарушение режима самоизоляции с использованием транспортного средства влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей. Машина может быть задержана сотрудниками ГИБДД и перемещена на спецстоянку.

Цифровой пропуск выдается бесплатно. Если вам предлагают купить пропуск за деньги — это мошенники. Сообщайте, пожалуйста, о таких фактах в правоохранительные органы.