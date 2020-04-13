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В Новосибирской области ОРВИ будут рассматривать как потенциальный коронавирус

, 08:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Новосибирской области ОРВИ будут рассматривать как потенциальный коронавирус
фото: pixabay.com

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что теперь отношение к любому пациенту с симптомами ОРВИ будет, как к потенциальному случаю заражения коронавирусом нового типа.

«В связи с этим у нас сегодня есть возможность усилить работу по выявлению и лечению заболеваний ОРВИ. Это необходимо потому, что первые признаки COVID-19 очень схожи c заболеванием обычным ОРВИ. Для того, чтобы усилить нашу работу по противодействию распространению COVID-19, мы будем относиться к ОРВИ как к потенциальному коронавирусу», - пояснил он.

Травников призвал руководителей организаций немедленно отстранять от работы всех, кто почувствовал недомогание, а позже информировать об этом больницы. При этом больных людей просят не приходить в поликлинику, а оставаться дома и вызвать врача.

Известно, что общеее количество инфицированных коронавирусом в регионе достигло 46 человек.

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БА

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