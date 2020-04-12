Полиция частично перекрывает въезды в Москву

Госавтоинспекция сегодня выставила ограждения на въездах в столицу, перекрыли по несколько полос движения в связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавируса.
Карантинные блокпосты появились на 160 въездах в Москву. Такие же меры примут и в Подмосковье, куда также ограничат въезд автомобилей не из Московского региона.
На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, контролирующие передвижение транспорта и уточняющие у граждан причину поездки в Москву.
В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Москве постепенно будет вводиться система пропусков для передвижения.