Собянин объявил о введении в Москве системы пропусков из-за сложной ситуации с коронавирусом

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10 апреля 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Сайт Сергея Собянина

Фото: соцсети

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Москве постепенно будет вводиться система пропусков для передвижения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин заявил в обращении, что начиная с понедельника ситуация в городе начала ухудшаться. Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около пятисот человек, то сегодня – уже 1 300.

"Пропускной режим передвижения по городу – это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно, когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения. На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим", – рассказал Собянин.

На первом этапе пропуска введут для поездок на работу. На втором этапе – для поездок в других целях. И на третьем этапе – если понадобится - передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов сообщат дополнительно.

Напомним, за последние сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом. Трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе. Среди умерших — пациенты в возрасте от 33 до 87 лет. У них диагностировали пневмонию, диагноз «коронавирус» подтвердился. В Москве зафиксировали 6698 случаев заражения, 38 человек умерли.