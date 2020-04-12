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В Москве объяснили, как будут поступать с нарушившими самоизоляцию подростками

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Москве объяснили, как будут поступать с нарушившими самоизоляцию подростками
Фото: pixabay.com

В столице разъяснили, какие санкции будут применяться в отношение подростков, нарушивших установленный режим всеобщей самоизоляции. О правилах составление подобных протоколов рассказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По словам Данчикова, в случае если подросток нарушил правила и вышел на улицу без крайней необходимости, то отвечать за его действия придется родителям. «Протокол составляется на имя родителей, так как они являются официальными представителями», - отметил он.

Ранее в Москве рассказали, что чаще всех режим самоизоляции нарушают пожилые люди, а также подростки.

АБ

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