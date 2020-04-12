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Кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве

, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Руководитель Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил, кто из москвичей чаще всего нарушает режим самоизоляции. Он отметил, что пенсионеры – самые дисциплинированные. 

Пожилые люди старше 65 лет, по сведениям Данчикова, вообще не выходят на улицу. Легкомысленно относятся к риску заразиться, к требованиям властей молодые люди, подростки, частенько и люди среднего возраста, рассказал РИА Новости чиновник.

По данным геоаналитики сотовых операторов, в пятницу 10 апреля в Москве были зафиксированы 3,5 млн. человек, которые выходили из дома днем более чем на 6 часов.

 

НС

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