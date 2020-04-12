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10 апреля в Москве 3,5 миллиона человек нарушали карантин, покидая дом на продолжительное время, сообщает оперативный штаб

, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

10 апреля в Москве 3,5 миллиона человек нарушали карантин, покидая дом на продолжительное время, сообщает оперативный штаб

По данным геоаналитики сотовых операторов, в пятницу 10 апреля в Москве были зафиксированы 3,5 млн. человек, которые выходили из дома днем более чем на 6 часов.

При этом 4,4 млн. человек находились дома и демонстрировали ответственный подход к режиму самоизоляции. Введение цифровых пропусков и дополнительных ограничений на работу предприятий направлено на снижение числа людей, покидающих дом на продолжительное время.

Оперштаб предупреждает, что возвращаясь домой, вы можете представлять угрозу для тех, с кем проживаете. В среднем в Москве семья состоит из 2-3 человек, это означает, что 3,5 млн горожан, которые не соблюдают режим самоизоляции, несут потенциальную угрозу заражения для 6-9 млн своих соседей, друзей, родных и близких.

БИ

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