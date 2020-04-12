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У умершей вчера 59-летней жительницы Костромы подтвердили COVID-19

, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

У умершей вчера 59-летней жительницы Костромы подтвердили COVID-19
анализ крови, pixabay.com
У скончавшейся накануне 59-летней жительницы Костромы подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". По словам администрации Костромской области, это вторая смерть пациента с COVID-19 в регионе.
 
Накануне женщина с диагнозом тяжелая двусторонняя пневмония ушла из жизни. Заболевание развилось у пациентки на фоне гипертонической болезни и сахарного диабета.
 
Ранее сообщалось о пятнадцати выявленных в Костромской области случаях заражения коронавирусом. В частности, сообщалось об одном летальном исходе – скончалась 70-летняя пациентка, которая была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Три человека выздоровели.
ЕТ

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