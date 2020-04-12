Аргументы Недели → Общество 13+
У умершей вчера 59-летней жительницы Костромы подтвердили COVID-19
12 апреля 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Аргументы Недели → Общество 13+
12 апреля 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Олег Фочкин
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
Владимир Зыков
Общество
Несмотря на эпидемию коронавируса и жесткие условия карантина, Управление делами Президента РФ продолжает размещать закупки, связанные с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
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