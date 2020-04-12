В Курской области скончалась первая пациентка с COVID-19

Утром в воскресенье, 12 апреля, стало известно, что в Курской области скончалась первая пациентка с диагнозом "коронавирусная инфекция". Эту информацию предоставил губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом на территории Российской Федерации выросло на 2 186 в 52 регионах. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.