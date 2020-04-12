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В Курской области скончалась первая пациентка с COVID-19

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Курской области скончалась первая пациентка с COVID-19
капельница, pixabay.com

Утром в воскресенье, 12 апреля, стало известно, что в Курской области скончалась первая пациентка с диагнозом "коронавирусная инфекция". Эту информацию предоставил губернатор региона Роман Старовойт.

 

Ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом на территории Российской Федерации выросло на 2 186 в 52 регионах. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
 
К настоящему моменту в России в общей сложности зарегистрировано 15 770 случаев заражения COVID-19 в 82 регионах.

 

ЕТ

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