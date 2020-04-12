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Госдума: 108 минут полета Юрия Гагарина вокруг Земли навсегда изменили мир

, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День космонавтики, 12 апреля, заявил, что полет первого космонавта Юрия Гагарина вокруг Земли навсегда изменил мир и ознаменовал начало эры покорения космоса.
 
В Госдуме отметили, что Юрий Гагарин провел в космосе 108 минут, после чего в истории всей планеты началась новая глава.
 
У истоков эпохи покорения космоса стоят выдающиеся ученые, конструкторы, инженеры, а также простые рабочие. Все они самоотверженно трудились и принимали смелые технологические решения, чтобы обеспечить лидерство России в освоении космического пространства, добавил Вячеслав Володин.
ЕТ
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