Госдума: 108 минут полета Юрия Гагарина вокруг Земли навсегда изменили мир

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День космонавтики, 12 апреля, заявил, что полет первого космонавта Юрия Гагарина вокруг Земли навсегда изменил мир и ознаменовал начало эры покорения космоса.

В Госдуме отметили, что Юрий Гагарин провел в космосе 108 минут, после чего в истории всей планеты началась новая глава.