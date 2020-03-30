Ушла из жизни врач, готовившая к космическому полету Юрия Гагарина

Ушла из жизни ведущий специалист Института медико-биологических проблем РАН Адиля Котовская, которая принимала участие в отборе первого отряда космонавтов и подготовке Юрия Гагарина к полету.

В пресс-службе института уточнили, что Адиля Равгатовна скончалась в минувшее воскресенье.

Котовская участвовала в запусках собак на геофизических ракетах, также принимала участие в отправке в космос собаки Лайки 3 ноября 1957 года, а позже и других собак.