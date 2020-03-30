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Ушла из жизни врач, готовившая к космическому полету Юрия Гагарина

, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ушла из жизни врач, готовившая к космическому полету Юрия Гагарина
свеча, pixabay.com
Ушла из жизни ведущий специалист Института медико-биологических проблем РАН Адиля Котовская, которая принимала участие в отборе первого отряда космонавтов и подготовке Юрия Гагарина к полету.
 
В пресс-службе института уточнили, что Адиля Равгатовна скончалась в минувшее воскресенье.
 
Котовская участвовала в запусках собак на геофизических ракетах, также принимала участие в отправке в космос собаки Лайки 3 ноября 1957 года, а позже и других собак.
ЕТ

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