Карантин карантином, а парад, похоже, состоится. АП продолжает размещать закупки, связанные с празднованием 75-летия победы

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12 апреля 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Несмотря на эпидемию коронавируса и жесткие условия карантина, Управление делами Президента РФ продолжает размещать закупки, связанные с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Среди них закупка на буфетное обслуживание официальных мероприятий стоимостью более 117 млн. рублей. Тендер на оказание услуг по организации фотохостинга в рамках проведения мероприятий, связанных с празднованием годовщины победы, стоимостью более 47 млн. рублей. Контракт на оказание услуг по изготовлению пропусков на генеральную репетицию военного парада, стоимостью боле 7 млн. рублей. Закупка оказания услуг, связанных с приемом и организацией размещения прибывающих для участия в праздничных мероприятиях иностранных делегаций, стоимостью более 86 млн. рублей. Госзаказ на оказание услуг организации и техническому сопровождению функционирования международного пресс-центра, в рамках празднования годовщины Победы, стоимостью более 135 млн. рублей, сообщает канал «Арбитр».

Похоже есть установка, что «матч состоится в любую погоду» несмотря на эпидемию и все ограничения. Но дело не только в оптимизме властей – вполне возможно, что к маю вспышка коронавируса утихнет и карантин действительно снимут. Но лучше бы эти деньги были потрачены на помощь тем, кто пострадал во время кризиса, а то голодные, но зато в парадом, пишут пользователи сети