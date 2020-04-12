Вирусолог подтвердил прогноз академика об окончании эпидемии коронавируса

Виктор Зуев, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи,
высказал мнение по ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции в России.
Зуев отметил, что число зараженных новым вирусом в нашей стране продолжает расти ежедневно. По прогнозу этого эксперта, как и многих других, к середине апреля пика заболеваемости не настанет.
В беседе с National News вирусолог выразил надежду, что спада эпидемии коронавируса в России следует ждать не раньше июня.
Вирусолог, как и директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеева предполагает, что с коронавирус получится победить только к лету.