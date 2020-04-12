Гордон сообщила о диагнозе двусторонняя пневмония у телеведущего и историка моды Васильева

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12 апреля 2020, 07:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КП

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Телеведущий, театральный художник, историк моды Александр Васильев заболел во время самоизоляции, и врачи поставили ему диагноз "двусторонняя пневмония". Вместе c Васильевым в программе "Модный приговор" работает Екатерина Гордон.

Телеведущая, певица, руководитель адвокатской фирмы Гордон намерена провериться на коронавирус. Надежда Бабкина, которая также работает с Васильевым в этой программе, была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Вчера стало известно, что COVID-19 у Бабкиной не подтвержден. У артистки двусторонняя пневмония. Она все еще находится в реанимации частной клиники.

По словам Екатерины Гордон, у 61-летнего Васильева взяли анализ на коронавирус, который является сейчас "обязательной процедурой для больных пневмонией", тест на COVID-19 пока не готов.

Женщина намерена провериться, так как у нее в семье есть "старшее поколение".

Александр Васильев после поездки в Португалию находился дома в самоизоляции и выходил на улицу только на прогулку с собакой. Он рассказал, что не контактировал с заболевшей коллегой по шоу Надеждой Бабкиной, так как был на карантине.