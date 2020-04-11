Пескова спросили о здоровье Путина

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11 апреля 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Dmitry Golubovich/Russian Look

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил, что состояние здоровья лидера страны Владимира Путина "отменное". Многие встречи и совещания сейчас переведены в онлайн-формат из соображений безопасности.

При этом "самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И естественно, работать приходится гораздо более интенсивно". Дмитрий Песков добавил, что президент России постоянно сдает тесты на коронавирус, как и большинство сотрудников администрации.

Песков также рассказал, когда жителям страны ожидать пика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.