Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

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11 апреля 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pexels.com

В России общее число зараженных коронавирусом нового типа составило 13 584 человек, из них 499- выздоровели, 58-умерли. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией в субботу, 11 апреля.

«Москва – 1030, Московская область – 152, Санкт-Петербург – 80, Нижегородская область – 33, по 26 - Брянская область и Республика Дагестан, Республика Башкортостан – 25, Республика Татарстан – 23, Ульяновская область – 22, по 21 – Курская область и Красноярский край, Рязанская область – 17, Ставропольский край – 14, по 13 - Краснодарский край и Свердловская область, по 9 - Республика Калмыкия, Ростовская область и Ямало-Ненецкий АО, по 8 - Чеченская Республика, Тюменская область и Алтайский край, по 7 - Тверская область, Чувашская Республика Новосибирская область, по 6 -Владимирская область, Калужская область, Кировская область и Челябинская область, по 5 - Орловская область, Ленинградская область, Волгоградская область и Камчатский край, Смоленская область – 4, Севастополь - 1», - уточнили в ведомстве.

Также заболевшие выявлены в Липецкой, Калининградской, Ивановской, Иркутской, Амурской, Вологодской, Самарской, Кемеровской и Саратовской областях, в Республике Хакасия, Саха (Якутия) и Бурятии, Кабардино-Балкарской Республике, Приморском и Хабаровском крае. Там зафиксировано от 1 до 3 случаев.