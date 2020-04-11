В Москве за сутки от коронавируса вылечились 149 человек

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровело рекордное количество человек – 149. Об этом стало известно в субботу, 11 апреля.

«Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве постепенно увеличивается. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны 149 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации», - пояснили в ведомстве.

Однако общее число заболевших в столице составляет 8852 человека, из них 499 - выздоровели, 58 - умерли.

Ранее сообщалось, что число заболевших в России превысило 13,5 тыс. чел.