В России число зараженных коронавирусом превысило 13,5 тыс. человек

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11 апреля 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 1667 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в субботу, 11 апреля.

«За последние сутки в России подтверждено 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, зафиксировано 12 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 250 человек», - пояснили в ведомстве.

При этом общее число заболевших составило 13584 человек. Наибольшее число случаев зафиксировано в Москве - 1030.

Ранее сообщалось о восьми умерших за сутки из-за коронавируса в Москве.

Статистика за 10 апреля.