В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом. Одному было 39 лет

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11 апреля 2020, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Москве скончались восемь пациентов с диагностированным у них коронавирусом нового типа. Кроме того, возраст умерших варьируется от 39 до 84 лет.

«У 39-летнего наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга», - пояснили в ведомстве.

При этом у троих скончавшихся был сахарный диабет, у других были обнаружены гипертония, ХОБЛ, атеросклероз и пиелонефрит.

Общее количество летальных случаев в Москве составляет 50, а по всей России - 94. Однако выздоровело в столице 350 человек.

Ранее академик Виктор Малеев заявил, что больше тыс. россиян переболеет коронавирусом нового типа к концу апреля.