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Эксперт считает, что более тысячи россиян с коронавирусом поправятся в ближайшее время

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эксперт считает, что более тысячи россиян с коронавирусом поправятся в ближайшее время
фото: pixabay.com

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев считает, что больше тыс. россиян переболеет коронавирусом нового типа к концу апреля.

«Лечение большей части пациентов занимает около 2 недель, хотя бывают и тяжелые случаи, когда на выздоровление может потребоваться и до двух месяцев. Исходя из этого, можно предположить, что до конца апреля в России будет больше тысячи выздоровевших», - пояснил он, отметив, что только 20% заболевших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что общее количество заражённых в России составляет 11 917 человек, из них  795 выздоровели, 94-умерли.

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