Поднявшим бунт заключенным из колонии Ангарска грозят новые сроки. Официально никто из осужденных не пострадал

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11 апреля 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

По официальной информации УФСИН по Иркутской области при бунте никто не пострадал. Все зачинщики более 200 человек стали фигурантами новых уголовных дел и направлены в несколько СИЗО региона. Пожары в промзоне ИК-15 потушены, сгорело 3 цеха.

«Ранее отрицательно характеризующиеся осуждённые попытались дестабилизировать работу учреждения, совершив поджог нескольких объектов на промышленной зоне колонии», - говорится в официальном сообщении ФСИН.

Ранее пресс-служба утверждала, что бунт стал изначальным неповиновением одного заключенного. Он оскорблял сотрудника колонии, и после оскорблений, ни с того, ни с сего напал на надзирателя. Действия дебошира поддержали еще 17 человек. Однако, СМИ сообщают, что во время усмирения бунта пострадаби более 300 человек.

Как пишет портал Readovka, ИК-15 под Ангарском – «черная зона», где жизнь идет по «воровским» законам. Между «авторитетами» и руководством зоны заключен договор: первые обеспечивают порядок и бесперебойную работу промышленной зоны, а вторые на многое закрывают глаза. В том числе и на наркотики, алкоголь и мобильные телефоны. Именно на них заключенные и записывали свое видеообращение, и выкладывали в сеть то, что происходило во время бунта.

Но договор договором, а конфликты между надзирателями и осужденными случаются. Один из надзирателей колонии поднял руку «не на того» заключенного. В ответ тот порезал себе вены и призвал сделать это других. Возникший конфликт руководство колонии решило подавить силой – после видеообращения «авторитета», размещенного в Сети, его решили проучить и избили еще раз. Именно это и спровоцировало бунт.