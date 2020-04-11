Бунт заключенных в Ангарской колонии подавлен. Семьи осужденных заявляют о массовом расстреле и трупах

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11 апреля 2020, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]

В Ангарске Иркутской области взбунтовались заключенные ИК-15. Осужденные подожгли несколько хозяйственных построек, на территорию колонии прибыл спецназ.

«Изначально, когда спецназ вошел, собрались в большую группу людей, около 500 человек на плацу жилой зоны. Когда спецназовцы начали кидать в эту толпу гранаты, все начали резать руки. Больше 200 человек нанесли себе увечья на данный момент», — рассказал "МБХ Медиа" неназванный источник. По данным издания, в ходе столкновений пострадали 300 человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дтп Иркутск и Иркутская обл (@dtp38rus)10 Апр 2020 в 7:12 PDT

Позже пресс-служба ГУФСИН сообщила правозащитникам, что бунт подавлен. Однако родственники заключенных сообщили, что осужденных расстреливают из автоматов, а спецназ применял газ.

А началось все с того, что один из заключенных обвинил сотрудников колонии в избиении — он вскрыл себе вены и записал видеообращение. Из солидарности еще 17 зэков сделали то же самое. После этого акция неповиновения переросла в бунт.