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Онищенко назвал причину введения пропускного режима в Москве

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Онищенко назвал причину введения пропускного режима в Москве
фото: Геннадий Онищенко , сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал заявление мера Москвы Сергея Собянина о введении пропускного режима на территории столицы с 13 апреля.

«Надо работать на опережение, поэтому и принято такое решение», - отметил он.

Онищенко добавил, что пропуска будут выдаваться в первую очередь тем, кому это необходимо по роду деятельности. По его словам, это могут быть служащие министерств и медики, которые вынуждены возвращаться с работы домой. 

Кроме того, аналогичный режим планируется ввести в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев заверил граждан, что им разъяснят, как работает система.

О порядке введения пропусков в Москве Собянин сообщит позже. 

БА

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