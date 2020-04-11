Онищенко назвал причину введения пропускного режима в Москве

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11 апреля 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

фото: Геннадий Онищенко , сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал заявление мера Москвы Сергея Собянина о введении пропускного режима на территории столицы с 13 апреля.

«Надо работать на опережение, поэтому и принято такое решение», - отметил он.

Онищенко добавил, что пропуска будут выдаваться в первую очередь тем, кому это необходимо по роду деятельности. По его словам, это могут быть служащие министерств и медики, которые вынуждены возвращаться с работы домой.

Кроме того, аналогичный режим планируется ввести в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев заверил граждан, что им разъяснят, как работает система.

О порядке введения пропусков в Москве Собянин сообщит позже.