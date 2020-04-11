Власти Башкирии решили снять ограничения по розничной продаже алкоголя

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11 апреля 2020, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bash.news

Фото: соцсети

Глава Башкирии своим указом снял ранее введенные ограничения по розничной продаже алкоголя с 13 апреля.

В новом указе говорится, что продажа алкоголя будет проходить в рамках действующего на территории Республики Башкортостан законодательства. Другими словами, продажа алкоголя возвращается в привычное русло – с 10 до 22 часов.

Ограничения по продаже алкоголя действовали в Башкирии с 1 апреля. Продавать алкогольную продукцию можно было только до 18 часов. Действие временного указа распространялось не только на магазины, но и на точки продажи разливных алкогольных напитков, в том числе на кафе и рестораны.

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