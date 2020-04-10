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В Уфе произошло массовое заражение коронавирусом в закрытой на карантин больнице

, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Уфе произошло массовое заражение коронавирусом в закрытой на карантин больнице
фото: pixabay.com

Глава Минздрава Республики Башкортостан Максим Забелин сообщил, что в клинической больнице имени Куватова в Уфе диагностировали коронавирус нового типа у 170 человек, среди них пациенты и врачи. При этом медучреждение было закрыто на карантин.

«Определяются лица, которые не являются носителями по первичному анализу и которые неконтактные, мы их будем переводить в изоляторы по месту жительства с карантином на 14 дней под медицинским наблюдением и повторным лабораторным исследованием», - пояснил он.

По его словам, пока завершён первый этап клинических испытаний. Кроме того, у 9 пациентов инфекция была выявлена ранее. Пробы взяты у 1,2 тыс. человек. Сейчас ждут повторного результата анализов. 

«У нас 170 результатов, которые подлежат повторной проверке и направлены в Роспотребнадзор», - уточнил он.

Заведующая отделением ревматологии Римма Камалова рассказала Дождю, что в больнице было много людей с высокой температурой, но карантин ввели только после смерти пожилой женщины с COVID-19.

Ранее сообщалось, что две жительницы Подмосковья «угрозами» добились теста на коронавирус. 

БА

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