Гражданина Туркменистана оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в России

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11 апреля 2020, 07:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт МВД по Республике Адыгея

В Адыгее приняты первые судебные решения по нарушению режима самоизоляции в регионе.

Полицейские заметили гуляющих в общественных местах троих молодых людей. В отношении них составили протоколы по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства при угрозе распространения опасного заболевания).

Суд сначала рассмотрел дела двух местных жителей, а затем еще одного нарушителя режима – гражданина Туркменистана.

«В период введения на территории Республики Адыгея режима повышенной опасности молодые люди нарушили законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих», – говорится в постановлении Майкопского горсуда.

Молодых людей, в том числе и гражданина Туркменистана, который учится в одном из майкопских вузов, оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Адыгее разрешили открыть автомагазины, СТО и заниматься строительством.