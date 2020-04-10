В Адыгее разрешили открыть автомагазины, СТО и заниматься строительством

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10 апреля 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В Адыгее организациям и индивидуальным предпринимателям разрешили возобновить свою деятельность. Речь идет о 17 видах деятельности.

Право на послабление в период жестких ограничительных мер получили организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере строительства и производства строительных материалов, осуществляющие деревообработку и торговлю лесоматериалами, промышленное производство.

Кроме того, разрешена работа ремонтных мастерских, автомагазинов и ряда других предприятий. Таким образом, местные власти решили поддержать малый и средний бизнес республики.

В указе, подписанным главой Адыгеи 10 апреля, говорится, что органы власти, курирующие данные отрасли, «в оперативном порядке разработают и доведут до указанных организаций новые стандарты работы с учетом исполнения санитарно-эпидемиологических требований».

Кроме этого, на каждом предприятии, где планируется возобновить работу, должны быть внедрены данные стандарты, назначены ответственные и обеспечен ежедневный мониторинг соблюдения требований. Только после внедрения стандарта руководитель организации направляет в муниципальное образование уведомление о соответствии предприятия санитарным требованиям, с указанием даты начала его функционирования.

Ранее сообщалось, что в Адыгее коронавирусом заразился врач-онколог.