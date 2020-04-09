В Адыгее коронавирусом заразился врач-онколог

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9 апреля 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В Адыгее выросло число больных коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков. Он отметил, что один из заболевших – его коллега.

«Это врач-онколог, который находится в тяжелом состоянии. Он лечился от пневмонии в пульмонологическом отделении республиканской больницы. Сейчас она закрыта на карантин», – сообщил министр.

Онкодиспансер, в котором работал заболевший врач, продолжает функционировать в прежнем режиме, здесь проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия.

«Медработники, контактировавшие с заболевшим доктором, отправлены на карантин», – добавил Меретуков.

Ранее сообщалось, что в Бурятии число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 60 человек.