В Бурятии число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 60 человек

Аргументы Недели → Здоровье 13+

9 апреля 2020, 08:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

pixabay.com

В Бурятии число заразившихся коронавирусом выросло за сутки до 60 человек. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в пресс-службе правительства.

Известно, что из них девять успешно завершили лечение и выписались из больницы, один заразившийся умер. Таким образом, в республике на данный момент 50 заболевших, круг контактных лиц составляет 2 226 жителей, все лабораторно обследованы.

На госпитализации также 12 детей с COVID-19, их состояние удовлетворительное. В реанимации находится шесть тяжелых взрослых пациентов, на аппарате ИВЛ – один.

Ранее в Венесуэле за сутки скончались двое пациентов с коронавирусом нового типа. Об этом рассказал президент страны Николас Мадуро.