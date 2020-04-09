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В Бурятии число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 60 человек

, 08:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

В Бурятии число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 60 человек
pixabay.com

В Бурятии число заразившихся коронавирусом выросло за сутки до 60 человек. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в пресс-службе правительства. 

Известно, что из них девять успешно завершили лечение и выписались из больницы, один заразившийся умер. Таким образом, в республике на данный момент 50 заболевших, круг контактных лиц составляет 2 226 жителей, все лабораторно обследованы.

На госпитализации также 12 детей с COVID-19, их состояние удовлетворительное. В реанимации находится шесть тяжелых взрослых пациентов, на аппарате ИВЛ – один.

Ранее в Венесуэле за сутки скончались двое пациентов с коронавирусом нового типа. Об этом рассказал президент страны Николас Мадуро.

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