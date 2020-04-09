В Венесуэле за сутки два человека скончались от COVID-19

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9 апреля 2020, 07:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сообщается, что в Венесуэле за сутки скончались двое пациентов с COVID-19. Об этом рассказал президент страны Николас Мадуро.

Известно: жители 78 и 63 лет из штатов Лара и Миранда вернулись из Испании и США в начале марта, после чего с симптомами коронавируса были госпитализированы.

Также Мадуро отметил, что общее число летальных случаев от коронавирусной инфекции в стране достигло девяти, количество положительных проб на вирус- 167, всего власти сделали более 11,25 тысячи тестов.

Ранее количество жертв коронавируса нового типа на территории американского штата Нью-Йорк за минувшие сутки увеличилось на 779 человек.