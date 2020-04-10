Власти Салехарда приняли решение о введении в городе пропускного режима

Аргументы Недели → Общество 13+

10 апреля 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

С 11 апреля власти Салехарда из-за коронавируса вводят пропускной режим на въезд и выезд из города. Ограничение коснется бизнесменов. Изначально ограничения планировали ввести с 8 апреля, но не все предприниматели успели подготовить документы.

Теперь иметь пропуск будут обязаны все юридические лица и индивидуальные предприниматели. Без специального документа они не смогут проехать через пропускные пункты, в том числе и со стороны переправы через Обь.

По данным мэрии Салехарда, сейчас коронавирусом в городе болеют восемь человек. В целом по Ямало-Ненецкому автономному округу зафиксировано 50 случаев заражения. Сообщалось, что один человек скончался от коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом.